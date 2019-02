3 estilos de cabello corto que son la gran tendencia en el 2019

Si bien un cambio rápido de vestuario es siempre una buena idea, no hay nada tan transformador, o tan instantáneamente satisfactorio, como un nuevo peinado. No busques más inspiración: ya sea que estés buscando un corte de moda no del todo corto o estés de humor para una actualización moderna y cortarlo todo, esto es lo que debes seguir.

En caso de duda, no olvide que todo se reduce al estilo: con un barrido hacia un lado y un poco de laca para el cabello, una pila de rizos perfectamente en capas se convierte en el aspecto más cool del momento.

Acorde a los especialistas en belleza de la revista Vogue, estos tres estilos de cabello corto dominarán la escena del 2019

El crop muy pequeño

El ‘bob’ de chica cool

El ‘pixie cut’ actualizado

Solo necesitas una gran actitud para lucir estos cortes de cabello, si bien son algo arriesgados, resaltarán de gran manera tu rostro y acentuarán tus facciones. Ideales para un clima fresco de verano o si de plano quieres un nuevo look para olvidar alguna fase de tu vida digna de dejar en el pasado.

Una pequeña sugerencia, antes de cortarlo todo de plano, consulta con tu estilista de confianza cuál es el más adecuado para tu rostro.

