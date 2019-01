5 trucos de Galilea Montijo para lucir más joven

Galilea Montijo es sin duda una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana por su carisma y su estilo. Y es que para algunas, no es sólo una de las personalidades más divertidas del matutino 'Hoy', sino que también se ha convertido en una especie de gurú de moda y belleza. La conductora ha sorprendido con su belleza y no es extraño que todos se pregunten cómo le hace para lucir tan bien a los 45 años de edad. Aquí te dejamos algunos de sus secretos que por suerte, no tienen que ver con ninguna intervención estética como muchos creerían. . Facial de vampiro Recientemente Galilea se sometió a un sangriento tratamiento de belleza al cual también recurre la polémica Kim Kardashian. Al ver que la conductora estaba llena de sangre en la cara, muchos de sus seguidores pensaorn que había tenido un accidente pero no, se trata de un tratamiento que consiste en extraer sangre de la paciente, centrifugarla para obtener el plasma que contiene plaquetas y luego volver a inyectarla en el rostro. La popularidad de este facial está en que deja tu piel más fresca y tan tersa, de modo que te restará hasta 10 años.

Estampados y ropa colorida

Existe una extraña creencia sobre el tipo de ropa que deben usar las mujeres de cierta edad. Lo cierto es que no hay tal cosa ya que una puede usar lo que quiera, cuando quiera, mientras se sienta cómoda. Gali siempre muestra outfits contrastantes con estampados y colores llamativos. No teme combinar ni salirse de su estilo

Maquillaje neutro

Aunque Galilea suele apostar por colores brillantes o fuerte de maquillaje, sobretodo en las sombras cuando va a eventos, durante el día suele mostrar tonos más neutros y ligeros como champán, rosado o melocotón,, de modo que así ilumina y da luz a su rostro. Recuerda, los colores extremos acentúan las líneas de expresión, por el contrario, las mate se mezclan con la piel y disimulan las finas arrugas.

Flequillos largos

Los bangs más largos son ideales para ayudar a enmascarar el proceso de envejecimiento, ya que suaviza los rasgos faciales, enfatiza los ojos y también puede ocultar discretamente las líneas finas y arrugas. Es mejor agregar capas para que haya movimiento y textura, en lugar de tener rigidez.

Viaja mucho

Claro, Galilea tiene todas las posibilidades viajar cuantas veces quiera y a donde quiera. Pero no importa si tú no puedes irte al lejano oriente o a un safari por la sabana africana como ella, basta con que salgas de las cuatro paredes en las que estás ahora mismo y respires un aire diferente. Conoce nuevos rincones de tu país, prueba comida nueva y descubre nuevos paisajes. Viajar no sólo reduce tu riesgo de morir, sino que te sentirás mejor al hacerlo; el viajar, no el morir. Según este estudio, el 86% de las personas que viajan afirman tener una visión más positiva de la vida, lo que te permite sentirte más fresa y joven como Gali.

