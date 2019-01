3 sencillos trucos para un maquillaje de noche impecable

El maquillaje de noche complementa tu look, de ahí la importancia de aplicarlo de forma que defina tus facciones con un toque sensual. La clave del maquillaje nocturno es que enfatice tu mirada y destaque tus labios.

El maquillaje adecuado para ti debe ser un gran aliado para unificar tu tono, camuflar imperfecciones y resaltar tus pómulos, ojos y labios para verte espectacular. Ahora bien, es importante que aprendas a reconocer el mejor maquillaje para el día y también para la noche.

El maquillaje para la noche

El maquillaje de noche aporta profundidad a tus rasgos a través de tonos más oscuros y atrevidos que los típicos tonos nude que utilizas a lo largo del día. Si quieres resaltar tus facciones en tu próximo evento nocturno pero no sabes por dónde empezar, considera estos 3 sencillos trucos para conseguir un resultado increíble de forma fácil.

1. Mirada profunda con las sombras de ojos en crema

Las sombras de ojo en crema son un elemento mágico e imprescindible para conseguir un maquillaje de noche de forma fácil. Por su textura cremosa y húmeda permiten una aplicación rápida y uniforme del producto sobre los párpados. Además, te ofrece mayor fijación y evitará que el maquillaje se extienda por el resto de la cara durante la noche.

Las sombras de ojos en crema, son resistentes al agua, aguantan el sudor y la humedad de la noche, incluso en las fiestas que duran hasta que sale el sol. Lo más recomendable es que uses colores oscuros como el negro o el gris para conseguir looks arriesgados que den profundidad a tus facciones, crearán un gran contraste y completarán tu look. Otra opción son las sombras de ojos en tonos metalizados, como el dorado o el cobre.

2. Eyeliner para un efecto Wow

El truco para conseguir aplicar el eyeliner de forma rápida y, sobre todo, a la primera es elegir el producto correcto. Lo más recomendable es eligir un eyeliner que no tarde más de unos pocos segundos en secarse.

Aplica primero la sombra de ojos, si no quieres un color oscuro, aplica al menos un tono nude para que el eyeliner se fije sobre la piel y te dure toda la noche. Un buen truco para el acabado perfecto es: crea una línea de puntos cerca de las pestañas, definiendo el trazo que quieres. Después une los puntos empezando por el centro y hacia los extremos, de esta forma conseguirás un efecto definido, preciso e igual en ambos ojos a la primera.

3. Labios seductores con mucho volumen

Si quieres centrar el maquillaje en tus labios, es buena idea usar el rojo clásico, es muy versátil y se adapta casi a cualquier outfit. Si quieres cambiar un poco, confía en las tendencias de la temporada: rojo anaranjado o burdeo soscuro, te irá muy bien.

