Los cortes de pelo de media melena perfectos para las mujeres de cara alargada

A la hora de transformar tu look debes escoger un corte de pelo adecuado, no solo uno que renueve tu imagen, sino uno que además favorezcan tus facciones. Y es que las facciones de tu rostro pueden modificarse visualmente si das con un corte clave, ese que mejor te sienta.

Estos son los cortes de pelo que serán tendencia en 2019

Estilistas profesionales precisan que el mejor corte de pelo para el rostro alargado es uno largo que no sobrepase la altura de los hombros. Un corte perfecto sería el long bob. Pero, también un clásico bob, pues aunque éste es un poco más corto, el efecto continúa siendo el de un rostro menos alargado. Eso sí, no debes pasarte en cortarlo demasiado, pues atraerás la mirada hacia la zona de la barbilla, que no debe quedar demasiado descubierta.

Los flequillos

En las caras alargadas los flequillos deben ser rectos, porque “recortan” la longitud visible del rostro". Sin embargo, no debes arriesgarte con flequillos a mitad de frente, pues éstos ejercen el efecto contrario.

El peinado

Si lo llevas ser un poco ondulada, mejor. Con esto consigues dar más volumen a los laterales de la cara". El perfil redondeado de las ondas contrasta con la línea vertical de la cara, y por tanto crea un efecto óptico infalible.

