Daniela Urrizola revela sus mejores trucos para disimular el cansancio

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Cuando te das cuenta de que todas las mujeres somos diferentes, que todos somos bonitos de maneras distintas, aprendes a aceptar tu cuerpo.

¿Qué desayunas normalmente?

Generalmente, té con limón y jengibre en las mañanas, porque es un quemador de grasa natural. Además, me gusta comer fruta, cosas frescas. En el invierno, me encanta comer avena con miel.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Hace algún tiempo, aunque parezca ridículo, el agua. Estoy tomando agua alcalina y me he sentido mejor: se me ha arreglado la piel y he bajado de peso. Es como fuente de juventud.

Actividad deportiva favorita

Me gusta mucho caminar. Sé que no es un gran deporte, pero soy súper viajera y, una de las cosas que más me gusta de estar de viaje, es poder caminar todo el día.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche

Hidratarme súper bien y usar mucha agua termal. Usar muy poco maquillaje, sobre todo en los ojos, porque ésa es la zona que se ve más deshidratada.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Va a depender mucho de lo que tenga que hacer en el día. Me gusta tratar de mantener lo mejor posible la piel: usar una base liviana, máscara de pestañas y un labial. Cuando tengo que grabar, tiendo a resaltar más los ojos.

¿Cómo cuidas tu piel?

Uso bloqueador solar todos los días, aunque esté nublado. También me realizo un tratamiento con láser fraccionado CO2, que te quita muchos años de encima y elimina las manchas.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

El pelo pasa por períodos. Aprendí que, si bien hay muchos productos buenos, hay que mantenerlo de adentro hacia afuera, por eso siempre he tomado vitaminas específicas para el pelo.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

La jalea real es algo que uno tiene que consumir para una vida sana. Además, creo que hay que tratar de despejarse en algunos momentos de la semana. Para mí una copita de Chandon es el mejor secreto para desestresarme, porque finalmente el estrés es lo que te oxida.

¿Secreto de belleza heredado?

Tratar de cuidarme lo máximo la piel.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Fumar. Aunque no lo erradiqué totalmente, pero fumo muy poco.

