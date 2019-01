Esta youtuber brasileña cuenta cómo superó la “gordofobia” y aprendió a amar a su cuerpo con curvas

View this post on Instagram

DESAFIO DOS 10 anos: 19 anos – 29 anos É muito louco quando olhamos 10 anos atrás. Em 2009 eu tinha 19 anos. Tanta coisa aconteceu, mudou, tanta coisa que era não é mais, e coisas que nunca foram agora são demais! Nessa foto, por exemplo, eu estava com 78kg, era época que eu pensava que seria jornalista, casaria e teria muitos filhos. Era também a época que eu era muito presente na igreja, assim como foi também uma fase pesada de ódio ao meu próprio corpo. Nessa fase eu também corria atrás de homem e achava que só quando um cara me assumisse eu seria realmente feliz. Essa foto de 2009 é uma das pouquíssimas fotos que eu tenho de corpo todo JUSTAMENTE pq eu odiava meu corpo. Tanto que eu estou em um ambiente de praia com CASACOOO!!!!! Odiava minha vida. Quatro anos depois dessa foto eu tentei me matar. Já na foto de 2019 eu estou com quase 30 anos, 98kg, livre, leve e solta na praia (sem casaco!!!), feliz com meu corpo, com a minha sexualidade (hoje me identifico como lésbica), com a minha vida inteira. Entendi que no fundo do poço que eu entrei tinha uma mola: o feminismo. E graças ao feminismo eu hoje sou Alexandra Gurgel, jornalista, youtuber, autora bestseller, empreendedora, palestrante, DJ, namorada, amiga, mãe de pet… Sinceramente, VIVA! A única forma de superar as coisas é vivendo, acreditando e fazendo o SEU! Viva hoje, viva amanhã, viva muito! PARE DE SE ODIAR! #10yearchallenge #10yearschallenge