Renueva tu melena con el ‘shadow toning’, la técnica que mezcla el balayage y las babylights

¿Cuál es la nueva #TENDENCIA en coloración fácil de mantener? 😉 – SHADOW TONING – ¿De qué se trata?. 💇🏻La idea es darle zonas de luz en #tonos diferentes a tu pelo! El #shadowtoning permite trabajar con la base del #color real de la melena, y a partir de eso, jugar con el efecto #ombré. 💇🏼El objetivo de esta nueva tendencia es mezclar el efecto del #balayage con los "baby lights", entregándole un aspecto mucho más natural y orgánico al cabello! 💇🏽Una de las precursoras de este estilo es #GIGIHADID!🌟 Solicitá turno a través de la #fanpage o en 📍Paraguay 641: Martes a Viernes de 10 a 20hs. Sábados de 10 a 19hs. Turnos al 4312-6558☎️️ #cortesdepelo2018 #coloresdepelo2018 #tonosdepelo #hair #hairstyle #hairtrends #haircolor #look #vierneslook