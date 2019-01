El #10YearsChallenge de Kate Middleton demuestra que siempre ha tenido buen gusto para vestir

La euforia que ha despertado el #10YearsChallenge se ha convertido en un fenómeno web que nos ha ayudado a conocer como eran las celebridades hace 10 años. Es el turno de revisar las tendencias de la popular Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que en 10 años ha mantenido su impecable sentido de la moda.

En los últimos 10 años la vida de Kate Middleton pegó un vuelco impresionante. Para 2011 se estaba casando con el Príncipe William y en el transcurso de la última década se convirtió en madre en tres oportunidades. De George, Charlotte y más recientemente, Louis. Pero más allá de su vida personal, su imagen ha tenido una impecable evolución desde antes de pertenecer a la realeza.

Kate Middleton September 16, 2009 Where: With her sister Pippa, shopping in London England. pic.twitter.com/QPaw8pGK6a

En los últimos 10 años, Kate se ha mostrado con un gusto impecable a la hora de elegir sus atuendos y en el año 2009 no era la elección. Muy apesar de las tendencias, Kate siempre fue muy sobria y sus elecciones eran precisas y llenas de un gusto pulcro, sin exagerar y sin caer en tendencias pasajeras. Kate siempre ha sabido como mantener su buen ojo a la hora de escoger qué vestir. Así se vestía hace 10 años.

Ya era novia del Príncipe William.

Prince William and Kate Middleton seen kissing outside of the the Potting Shed Pub in Crudwell, Wiltshire – July 18, 2009 pic.twitter.com/GBdxDiDEua

