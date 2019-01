Eugenia Lemos nos cuenta sus secretos para lucir una piel radiante

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Siempre he aceptado mi cuerpo como algo natural. Me quise mucho desde chica, aprendí a cuidarme, a hacer gimnasia si me noto con unos kilitos demás. Me gusta cuidar la belleza natural.

¿Qué desayunas normalmente?

Soy muy buena para los desayunos y para los huevos revueltos.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡El mate!

Actividad deportiva favorita

Me gusta mucho bailar y hacer gimnasia. Tengo una profe y hacemos circuitos aeróbicos con un poco de pesas.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Los tengo que hacer siempre, porque duermo poco. Lo que me funciona es aplicar agua termal en el rostro durante todo el día.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Para mí es muy importante siempre quitar bien el maquillaje, para mantener la piel linda. En el programa Viajeros de Moda, me tocaba hacer todo sola, entonces lo que hacía, religiosamente, era quitar bien el maquillaje y aplicar una prebase.

¿Cómo cuidas tu piel?

Algo muy bueno para la piel son las máscaras hidratantes. Las dejas actuar unos minutos y listo. Son muy prácticas para dar agua a la piel.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Para mantener el pelo sano, prefiero usar productos naturales y mantener un ritual de belleza en casa. También compro herramientas para peinarme y máscaras para proteger el cabello.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi abuela me mostraba su kit de cremas y me decía “siempre aplícate tus cremas”. Ella tenía su crema para los ojos, para el contorno, para la piel, para las piernas y yo siempre le hice caso.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes me lavaba el cabello todos los días y eso provocaba que se resecara mucho. Tengo el pelo más bien seco, entonces es ideal lavarlo cada día y medio o dos días. También lo mantengo con un shampoo en seco. Antes de usar secador o plancha, ocupo un protector térmico y eso es súper bueno.

