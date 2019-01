De metalizados a pasteles: los 17 vestidos de los Golden Globes 2019 que necesitamos

La noche del domingo 06 de enero, el mundo no solo presenció los Golden Globes 2019 sino que además la primera pasarela importante del año nos deslumbró con las opciones que escogieron los famosos y sin duda una tendencia se paseó desde el metalizado a los pasteles.

Las mejores opciones de vestidos en los Golden Globes 2019 son estas:

Anne Hathaway lució perfecta con esta propuesta de Elie Saab que combinó el animal print con la pedrería

Rosemund Pike deslumbró en Givenchy con un conjunto de vestido y blazer metálico que amamos

Charlize Theron como siempre perfecta y minimalista en Dior fue una verdadera diosa

📸 | 4HQs – Charlize Theron no #GoldenGlobes (06 de Janeiro, 2019) pic.twitter.com/jyp7GGZHPF — Charlize Theron BR (@TheronBrasil) January 7, 2019

Julia Roberts fue la más divertida e innovadora con un diseño de Stella McCarthy que incluía pantalón

Nicole Kidman with Julia Roberts #goldenglobes pic.twitter.com/cCP5XvpUQW — best of nicole (@bestofkidman) January 7, 2019

Kristen Bell lució hermosa con un diseño de Zuhair Murad en tono salmón

Emma Stone optó por un diseño de Louis Vuitton vintage que le dio un aire retro

Emmy Rossum estaba impecable con un diseño de Monique Lhuillier

Emmy Rossum arrives at the 76th Annual #GoldenGlobes⁠ ⁠⁠ ⁠Awards. pic.twitter.com/VABC75zV4i — Pop Crave (@PopCraveNet) January 7, 2019

Giuliana Rancic se veía genial con un diseño de un solo bloque de Gucci

Giuliana Rancic, Mario Lopez, & More TV Hosts Kick Off Golden Globes 2019 Red Carpet! https://t.co/IBsS4cWvjy via @JustJared — Anette Fekete (@SweetAnette96) January 7, 2019

Judith Light deslumbró a su edad con un diseño de Christian Siriano

Can we please just have a moment for Judith Light and her stunning necklaces? #GoldenGlobes pic.twitter.com/pRqZe6h1NB — Greg B. (@SupposedlyFun) January 7, 2019

Julianne Moore lució radiante con esta propuesta de Givenchy con lazo gigante

Jamie Lee Curtis cambió de look con su cabello y lo hizo con un imponente Alexander McQueen

Jamie Lee Curtis attends the 76th Annual #GoldenGlobes Awards. (📸: Jon Kopaloff) pic.twitter.com/AgvPjUddGL — Pop Crave (@PopCraveNet) January 6, 2019

Sandra Oh, con cuatro cambios en total, primero deslumbró en Versace y luego en Stella McCartney

“Killing Eve” star and tonight’s host Sandra Oh has arrived looking stunning in white #GoldenGlobes pic.twitter.com/nwaHlASrhm — Pop World Latest (@PopWorldLatest) January 6, 2019

Yvonne Strahovski de 'A Handsmaid tale' lució regia con un diseño de Alberta Ferretti en tono menta

Yvonne Strahovski looking stunning at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/rZwiJezwiA — best of yvonne (@bestofyvonne) January 7, 2019

Dakota Fanning se robó todos los aplausos con este diseño de Armani.

Dakota Fanning on Red Carpet at the 76th Annual #GoldenGlobes Award. (📸: Steve Granitz) pic.twitter.com/KTLxAnFM5W — Pop Crave (@PopCraveNet) January 6, 2019

Gina Rodríguez siempre feliz y radiante con un diseño de Reem Acra.

Lady Gaga con este dramático Valentino fue la más aplaudida de la noche

Lady Gaga tears up after winning ‘Best Original Song’ for “Shallow” at the #GoldenGlobes⁠. pic.twitter.com/r9edGjOLc5 — Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2019