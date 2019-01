Así puedes conseguir el sexy look de ondas que luce Natalia Rivera en tu cabello

View this post on Instagram

Lo mejor de todo es que por más que intenten…nadie puede robar tu ESENCIA☄️ ⁣ ⁣ Así que no cambies tu fórmula por nada ni nadie. ⁣ Sigue enfocado en lo tuyo▪️⁣ ⁣ ⁣ H&M/ @serbellalatina ⁣ Styled by 🙋🏼‍♀️ 📸 @yosoyjochy ⁣ #ootd #polkadots #medias #style #trendsetter #goodvibesonly