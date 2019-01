Conoce cuál será el color del 2019 para vestimenta de mujer

View this post on Instagram

پنتون امسال تصميم گرفته رنگ هاي گرم رو به عنوان ترند امسال معرفي كنه. رنگ نارنجي مرجاني Living Coral( كه توش يه تناژي از صورتي هم داره) هم به عنوان رنگ سال ٢٠١٩ انتخاب شده. #colorof2019#pantone#coloroftheyear2019🍑#livingcoral#fashion#trend2019#mode#luxury#رنگ_سال٢٠١٩#نارنجي_مرجاني#پنتون#فشن#مد#لاكچري#ترند#ترند٢٠١٩##dress#girls#fashiongirls#coloroftheyear2019🍑#لباس#دختران_مد#فشنيستا#لباس_مهموني