Entrevista exclusiva: Kenzo Takada, el poder de la creatividad

Buenos Aires se convirtió en la ciudad elegida para el lanzamiento global de la nueva fragancia co-creada con Kenzo Takada y Avon. Kenzo compartió con los invitados los secretos del proceso creativo, el poder de los aromas y los colores. Tanto el perfume masculino como femenino contaron con la colaboración de maestros perfumistas reconocidos mundialmente: Frank Voelkl y Olivier Cresp, de la prestigiosa casa Firmenich.

“Para Avon Life Color realmente quise participar y hacer algo muy energético, joven, perpetuo. Esos principios realmente me hicieron empezar mi trabajo en una industria colorida, sumado al hecho de que pinto. Me pregunté cómo podía tener una paleta de color mezclada con una de emociones que pudieran desencadenar todo eso. Todos los ingredientes e infusiones reflejan esta clase de colores que combinan con el lienzo blanco y la magnolia. Reflejan ciertos colores y emociones que son impregnados en esta fragancia, que está relacionada íntimamente con los colores. Y no lo hice solo: todo el equipo Avon participó en ese desafío”, segura Kenzo.

También se considera afortunado por esta alianza y el equipo que formó. “Amo trabajar con sus grandes talentos, y me encanta el hecho de que estoy trabajando con gente que realmente tiene mi misma pasión y también el hecho de que he podido realizar dos fragancias. Fue un gran trabajo de equipo diseñar y crear todo el proceso y encontrar una temática alrededor de ello. Trabajar en un proyecto donde puedes implementar todos los códigos del lujo, pero haciéndolos muy accesibles y democráticos, es muy desafiante y también muy divertido”.

¿Por qué un perfume puede definirse como arte?

Uno siempre empieza por una hoja en blanco y comienza a dibujar las primeras líneas en base a lo que la inspiración te lleve. El proceso creativo siempre tiene los mismos pilares.

¿Cuál es tu aroma favorito en la vida?

Los aromas que amo y uso, incluso cuando hago las fragancias con los perfumistas, como Avon Life Colours, son los que generalmente me traen recuerdos emocionantes.

Hay uno que particularmente recuerdo muy fuerte de mi infancia. En Japón, después de la guerra, durante los años 40 y 50, los japoneses no usaban muchas fragancias, pero mi madre solía poner pedacitos de madera de sándalo en los brazos de su kimono y en los diferentes armarios de la casa donde crecí. Este es un aroma particular que me hace recordar a esa época de mi vida. Creo que el gusto de cada uno de nosotros se construye a través del tiempo y de las emociones que vivimos.

¿Qué hábitos guardas de la cultura asiática?

Hoy realmente sigo disfrutando la comida japonesa. Siempre intento comer en diferentes restaurantes en Paris, incluido el restaurant Toyo y varios otros. No puedo meditar, pero practico yoga todos los días. Mi departamento en Paris lo decoro con varias obras asiáticas y en mi trabajo intento encontrar inspiración en Asia.

Llegaste a París solo y sin dinero. ¿Cómo derribaste los prejuicios en tu contra?

Definitivamente no fue fácil. Todas las personas en Japón, y hasta los japoneses que se encontraban en Francia, me dijeron que iba a ser imposible realizarlo. A pesar de eso, y tras mucho esfuerzo, pude realizarlo. Algunas veces no tenemos que escuchar todo lo que los demás nos dicen. Simplemente confiar y seguir tus propias ambiciones.

¿Cómo ves los cambios de la industria de la moda?

Dado que los 70 obviamente eran muy diferentes, había algunas tendencias, pero solo una pequeña parte del mundo tenía un interés fuerte en ellas. Desde los 80 y 90, la manera de trabajar realmente cambió y, con la llegada de los computadores y las comunicaciones, la manera de hacer marketing y todas las herramientas alrededor de la moda cambiaron. Otra gran cosa vino junto con esta época: la moda realmente se volvió global en una extensión muy grande.

¿Cómo ves la moda actual considerando todo lo que has vivido?

La moda realmente está alcanzando al mundo en su base global, lo cual reivindica que puedes encontrar cualquier cosa que te guste en cualquier lugar del mundo, y eso es algo que encuentro absolutamente fantástico. Lo único que lamento es que antes, cuando viajabas a otros continentes y otros países, podías encontrar cosas que estaban sólo ahí. Eso pasa cada vez menos y, en su mayoría, puedes encontrar las mismas cosas en Nueva York o en Santiago. Es una especie de intento de hacerlo más masivo. Pienso que está bien, porque eso significa que está al alcance de todos.

En varias entrevistas dice que la moda se ha vuelto muy homogénea. ¿Cree que es aburrido o ayuda a democratizarla?

Es bueno, pero al mismo tiempo no puedes tenerlo todo. Extraño el hecho de que, por ejemplo, pueda ir a tu país y encontrar fácilmente cosas propias de ahí. Ahora encuentras muchas marcas globales en cualquier lugar. De cierto modo es bueno, pero deberíamos darle una oportunidad a lo local.

¿Qué piensas de movimientos como el body positive, de salirnos un poco del canon de un peso y un cuerpo ideal?

Es lo mejor, porque muchos creadores han tenido problemas en el pasado debido a lo que ha pasado recientemente en la industria de la moda. Obviamente, me considero muy diverso y fui uno de los primeros diseñadores en elegir gente de cualquier origen para mis desfiles. El hecho de que el tema del peso esté cambiando en la moda pienso que es para mejor. El objetivo de la moda es ser capaz de satisfacer el ojo, y depende de cómo quieras procesar eso, de la persona a quien dirijas el mensaje que quieres crear y el sueño que quieras contar.

¿Cómo describirías a una mujer poderosa?

Sólo creo en la confianza en uno mismo, sin importar el aspecto físico. Las mujeres deberían estar orgullosas, son únicas y maravillosas. El mundo no sería nada sin ellas.

¿Qué significa para ti la juventud? Tiene 79 años y tu energía es tremenda.

No me gusta pensar en mi edad. En febrero cumpliré 80 años, pero de alguna forma me gusta seguir pensando que tengo 50 o 60. Pienso que a todas las personas de mi edad les pasa lo mismo. Nos encantaría seguir siendo jóvenes la mayor cantidad de tiempo posible. Intento mantenerme en buen estado y cuidarme todos los días yendo al gimnasio, haciendo yoga y masajes. Pero lo que realmente me mantiene joven es mi fantástico equipo con el que trabajo diariamente y trabajar junto Avon.

¿Cuál sería tu recomendación para seguir siendo creativo?

Curiosidad, mente abierta y no tenerle miedo a nuevas aventuras y descubrimientos. La inspiración viene de las emociones.

Para seguir siendo creativo. ¿Es importante para usted el orden espacial y los horarios?

En el proceso creativo es muy importante contar con un espacio en donde sentirse bien y que genere una buena energía. Además, tienes que llevarte bien con el equipo con el que trabajes, ya que son como tu familia. Si no tienes eso, y además te estresas o hay cosas que te ponen ansioso, es más difícil ser creativo.

¿Encuentras inspiración en la tecnología?

Sí, definitivamente la tecnología cambió drásticamente nuestra vida en los últimos veinte años. Vivimos, consumimos y nos comunicamos de manera muy diferente que hace 30 años. Definitivamente es una revolución constante que me sorprende. A pesar de mi edad, necesito adaptarme y esto es definitivamente parte de mi inspiración y trabajo.

¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Te gustan?

Las redes sociales cambiaron nuestra forma de comunicarnos, así como también influyo en el marketing y consumo. Claramente para bien, pero, en mi opinión, deberíamos usarlo con ciertos límites para no romper ni desgastar nuestras relaciones. Es muy importante que usemos las nuevas herramientas tecnológicas y que ver lo que nuevas generaciones están usando. Personalmente, no me gusta exponerme mucho, así que sólo las utilizo para mi vida privada.

¿Un país que te inspira?

¡Todos! Cada cultura, historia, paisaje, formas de vestir, la gastronomía, el mundo es tan rico y extenso. He tenido la oportunidad de conocer muchos países y descubrir cosas maravillosas, así que no hay uno en particular. He viajado por Sudamérica, Asia y Europa y por otras muchas regiones del mundo, y siempre he descubierto cosas increíbles. En este momento, me gusta viajar a Japón y redescubrir mi país natal. Un país que dejé a muy temprana edad.

¿Cuál es tu color favorito por la energía que ofrece?

Me gustan todos los colores. Trabajé con diferentes a lo largo de mi carrera, pero un color que prefiero, especialmente por su fuerte identidad y poder, es el rojo.

¿La música que no dejas de escuchar?

Probablemente, la música clásica. En relación a la música nueva, mi equipo siempre me actualizan sobre las nuevas tendencias, pero es como muchas otras cosas… cambia muy rápido. Hoy consumimos cosas diferentes mucho más rápido que antes.

