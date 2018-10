5 sencillas formas de tener rizos perfectos

Amas tus rizos pero por alguna extraña razón ya no se ven perfectos, tu cabello se ve apagado sin vida y no te agrada como queda tu cabello. Pues las razones pueden ser varias, puede que haya causas hormonales por el medio o puede, simplemente, no estás usando los productos necesarios.

Te presentamos 5 recomendaciones para tener tus rizos perfectos:

El champú hidratante

El cabello rizado tiende a deshidratarse con facilidad, así que aplica champú especial para cabello rizado.

Acondicionador

Mejor si utilizas el acondicionar antes del champú pues al hacerlo después puede quedar el cabello más pesado y los rulos no tan compactos.

Crema para los rizos

Aplicar esta crema especial ayuda a definir los rulos mucho más. La forma correcta de hacerlo es colocar una pequeña cantidad en las palmas de las manos y la repartir bien por todo el cabello húmedo.

Un buen corte

Si tienes el cabello muy largo y recto puede que el volumen no se esté dando bien. Así que es buena idea cortarlo un poco y quizá con escalado para que no tenga demasiado peso. Esto os ayudará a revivir el rizo

Duerme con una o dos trenzas flojitas

Te ayudará a que por la noche no se aplaste y termine peor.

