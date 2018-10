Cinco tendencias en maquillaje que dominarán la vida nocturna en el 2019

Cinco exitosos diseñadores de modas presentaron en sus modelos distintos estilos de maquillaje durante las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán y marcaron la pauta de lo que dominará las calles y la moda en el 2019.

Mira aquí cuál te conviene y causa impacto para comenzar el próximo año:

Tom Ford

La maquilladora Diane Kendal creó un ojo dorado con humo para el show de Tom Ford, inspirado en los años 70. Su equipo de maquilladores combinó meticulosamente la sombra de ojos y el delineador hasta que la apariencia era confusa y glamurosa.

Rodarte

El maquillador James Kaliardos usó todos los cosméticos Nars para crear el colorido look de ojos, labios y mejillas de Rodarte. Las modelos caminaron por la pista con una sombra de ojos rosa, amarilla o azul barrida en forma de gráfico, pero aún suave, en el párpado. El pigmento de labios Don't Stop, un brillante rojo amapola, se veía perfecto en todos los tonos de piel.

Jeremy Scott

“El aspecto es un labio en forma de lámina audaz en tonos neutros. El nerviosismo metálico está en consonancia con el descaro de la juventud ", dijo el artista de maquillaje Kabuki en el backstage de Jeremy Scott. Para obtener la apariencia, primero usó el Lápiz Labial MAC Cosmetics en Edge To Edge y luego añadió Mixing Medium Eyeliner en una capa delgada sobre todo el labio. Luego utilizó una combinación de MAC Dazzleshadow Liquid en LoveYourself y MAC Glitter en rosa.

Brandon Maxwell

Para el programa inspirado en Texas de Brandon Maxwell, modelos como Bella Hadid pisaron la pista con un maquillaje clásico de ojos de gato con un toque de sombra de ojos rosa.

The Blonds

Si los Villanos de Disney también fueran miembros de una tienda de maquillaje, obtendrías el look de alto impacto de The Blonds. Nunca hemos visto a un villano de Disney usar delineador eléctrico de ojos de neón y labios negros, pero lo tomaremos.

