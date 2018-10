Yunet Guerra revela el truco que belleza que heredó de su familia y que todas podemos hacer

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Aprendí a aceptar mi cuerpo dos veces en mi vida: la primera, cuando entré en la universidad a estudiar teatro, me tuve que aprender a conocer más y aprendí a quererlo. La segunda vez fue después de ser mamá. La maternidad siempre deja sus huellas y al principio me costó entender eso, pero, el ser un poco más grande, ayuda a quererse y tener actitud.

¿Qué desayunas normalmente?

Huevos con jamón y tostadas con mantequilla. No pueden faltar aunque esté haciendo dieta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Arroz y avena.

¿Actividad deportiva favorita?

Me gusta mucho el gym y, siempre que puedo, el fin de semana salgo a caminar.

¿Trucos para disimular el cansancio o una mala noche?

Me lavo bien la cara con algún exfoliante y me doy un golpe de agua fría. Luego, dejo que el rostro se seque solo y, antes del maquillaje, me paso un trocito de hielo en los ojos.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Cuando me maquillo sola, pongo base. Si es necesario, corrector, una sombra dorada clara, máscara de pestañas, rubor y un labial claro y algo de brillo. Me gusta que se vea natural.

¿Cómo cuidas tu piel?

No fumo, trato de comer sano, dormir lo necesario y tomar agua. Y para cuidarla por fuera tengo todo un set de cremas: exfoliantes de, día, de noche, reafirmante, agua micelar, protector solar (importantísimo) y cremas.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Para el pelo el mejor producto se llama aceite de coco.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Cuando puedo me pongo yogurt en la ducha como si fuera jabón líquido.

¿Secreto de belleza heredado?

De mi madre aprendí a dejar secar el rostro al aire después de lavarlo y usar las cáscaras que quedan después de pelar vegetales y pasarlas por el rostro y los codos, lo hago en la cocina, mientras cocino.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Dejar el cigarro es lo mejor para tu cuerpo.

