¡Perfecta! Este look de Charlize Theron nos confirma que es un icono de la moda

Si hay algo que Charlize Theron siempre ha logrado, es impresionarnos con su estilo. De por sí con su belleza, se ha convertido en un icono absoluto de Hollywood, si sumamos eso a sus elecciones a la hora de vestir, pues nos topamos con un innegable icono de la moda. Su esbelta figura y su sentido a la hora de vestir la ubican siempre entre las mejores vestidas de las galas a las que asiste y en esta oportunidad, volvió a suceder.

Charlize Theron stuns in a pleated leather skirt and plunging blouse at Hollywood event https://t.co/I7hbJttytE

La noche de este lunes 15 de octubre, se celebró desde el hotel Four Seasons de Beverly Hills, California, la edición 2018 de la Gala Elle's Women in Hollywood, un evento que reunió a talentosas mujeres del mundo del espectáculo como Lady Gaga, Keira Knightley, Sarah Paulson, Mia Farrow y Shonda Rimes, que asistieron además para ser galardonadas por diferentes logros.

Charlize Theron please steps on me with this look pic.twitter.com/zaA3unyypQ

— 🕷 living my best damn life 🕸 (@cateblanchetjay) October 16, 2018