El maxi traje de Lady Gaga que puedes amar u odiar ¡No hay términos medios!

Si hay algo que Lady Gaga nunca ha dejado de hacer, es impresionarnos con sus elecciones a la hora de vestir. En sus inicios demasiado extravagante y fuera de lo común, luego se volvió más conceptual y finalmente parece haber adoptado un estilo genuino y grandioso que muchos alabamos. En su más reciente evento, volvió a convertirse en el centro de la conversión, se trata del evento Elle Women in Hollywood, una celebración creado por la revista homónima.

Lady Gaga with Sarah Paulson, Keira Knightley, Anita Hill, Mia Farrow, Angela Bassett, Shonda Rhimes, Charlize Theron and Yara Shahidi at the ELLE's 25th Annual Women In Hollywood Celebration. pic.twitter.com/QmD8MtEbFA

— GagaImages.co (@gagaimages) October 16, 2018