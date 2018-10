Protégete de las lluvias y luce fabulosa siguiendo estos tips

En un día podemos vivir una enorme variedad de climas, podemos pasar del bochorno de la mañana, lluvias a mediodía, humedad por la tarde, frío por la noche, etc; las combinaciones son prácticamente infinitas y tenemos que estar preparadas para todo.

Es por ello que a continuación te decimos algunas claves para que no pases malos ratos y siempre luzcas fresca sin importar el clima que estés viviendo en el día.

Rostro

Utiliza todo a prueba de agua: base, rímel y delineador para que con humedad o calor nada se corra y mantengas el look perfecto.

Outfit

Las botas de lluvia son todo en estas épocas húmedas, no tengas miedo de combinarlas con faldas o vestidos y suéteres de cuello alto. En Internet puedes encontrar una enorme variedad de calzado ideal para la lluvia.

Accesorios

Una sombrilla es súper necesaria en la época de lluvias y siempre será muy útil vayas a donde vayas, incluso si sale el sol repentinamente te ayudará a evitar las molestas quemaduras. Si no te encanta llevar un paraguas a todos lados o te parece incómodo, puedes sustituir el abrigo o suéter con una chamarra impermeable.

Cabello

La humedad causa frizz, pero también es capaz de prevenirlo. Según el estilista Stephen Thevenot, “el pelo es higroscópico, es decir, absorbe agua fácilmente”

El cabello solo absorbe una cantidad limitada de agua, aunque si está hidratado desde el interior (con aceites y acondicionadores) no necesitará de más humedad ni la buscará en el aire, por lo que la cutícula no se levanta y como resultado el cabello no se esponjará.

Trucos para mantener perfecto tu cabello en días lluviosos:

Si todos los días está lloviendo, entonces mejor lava tu cabello desde la noche anterior para que al otro día amanezca bien seco, ya que un cabello seco tiene como característica principal una cutícula cerrada, que bloquea la humedad al salir a la intemperie.

Procura usar agua fría cuando te retires el acondicionador, pues mantendrás las cutículas cerradas, evitando que entre la humedad.

