8 colores que marcarán la temporada otoño-invierno

Hoje foi o dia de Batizado na família real Inglesa. . Meghan Markle usou um vestido verde-oliva Ralph Lauren com decote canoa, mangas 3/4 e acinturado como look do batizado do terceiro filho de Kate Middleton e Príncipe William. Além da peça, o look contou com chapéu Stephen Jones no mesmo tom e o mesmo par de brincos usado por ela em seu casamento: da joalheria Cartier, eles são delicados e funcionam como coringas em diversas produções, as luvas e os scarpins mantiveram a paleta de cores. . O verde oliva é a cor da esperança e da nossa ligação com a natureza. Ele remete ao que chamamos de palavras ‘re’: regenerar, refrescar, revitalizar, renovar. Uma ótima opção para um batizado!! Imagens: Getty Images . #batizado #familiareal #meghanmarkle #dicasdakah #consultoriadeimagem #personalstylist #dicasdemoda #vestidoverdeoliva #ralphlauren #cartier #dnfashionandstyle