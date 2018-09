El vestido de princesa que dejó a todos con la boca abierta en los Emmys

Si hay algo que siempre tiene a la prensa pendiente en cualquier alfombra roja, es cual será el vestido que deslumbre, más allá de la celebridad, es el diseño el que perdura en el tiempo y esa no fue la excepción de la edición 2018 de los Premios Emmy, celebrados la noche de este lunes 17 de septiembre desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. El vestido que dejó a todos con la boca abierta fue e escogido por la Angela Sarafyan.

Angela Sarafyan Stuns in Sparkling Christian Siriano Gown at the 2018 Emmys https://t.co/iZB2uEWOQz

Angela es una actriz de 35 años, que protagoniza la exitosa serie 'Westworld' y lució el impactante diseño. Con una base completamente negra, el vestido con escote strapless, lucía miles de incrustaciones simétricas a lo largo de toda su extensión con una extensa cola al mejor estilo de princesa de cuentos de hadas, solo que en una versión mucho más moderna y precisa, sin duda se veía realmente elegante.

#WestworldHBO⁠ ⁠⁠ ⁠star Angela Sarafyan arrived at the #EmmyAwards in LA in a stunning gown by Christian Siriano pic.twitter.com/un5K39Cy82

— EMCEE (@emceenetwork) September 18, 2018