Maripily Rivera alza la voz en defensa de Taína y los pacientes de VIH

Demás está expresar el dolor que siento por Taína y por los pacientes de VIH y SIDA, personalmente tengo amigos QUE SUFREN de esta enfermedad y solo alguien inhumano pudiese no sentirse ofendido por la lírica del Cantante Anuel (que hasta ayer supe quien era cuando me pidieron reaccionar, pues no sabía de su música). A Taína la respeto y la defiendo en todas las decisiones que ha tomado, y como mujer que es, y nunca aplaudiría semejante ofensa. No escucho la música de Anuel, no me interesa la música de Anuel y no estoy pendiente a la música que hace Anuel. Sin embargo, aunque pensaba que ya había aprendido la lección ayer el oportunista más gran del país #Molusco hizo otra publicación en mi contra pues parece que no ha aprendido a respetar aun. Él aprovechó su foro para en lugar de tomar una postura aprovechó justificar sus errores con los de otros. Todos sabemos que el baila al ritmo que le toquen… Conmigo y junto a Enrique Santos hizo un espectáculo para promover su obra en Miami porque aquí nadie lo conoce,y yo lo dejé plantado pues no voy a seguir su juego. El a Annuel le aplaudía todas las barbaridades y hoy hace leña de el en las redes y hasta hizo una encuesta para que le cancelaran el concierto, a Zuleyka la acababa en las redes hasta que se convirtió en la del momento ahí lo que hacía era lambonear… Basta ya de querer lucirte y quedar como el más bueno cuando te conviene y justificar tus errores. Lo tuyo es acoso y en lugar de justificar tus errores aprovecha tu plataforma para educar sobre lo grave que son esas líricas, el VIH y SIDA y el bullying. Deja el acoso y envídia que tienes sobre mi persona.. 🚫 Y los auspiciadores ojo 👁 y cuiden su empresa a la hora de apoyar a este Parasito de hombre que se ha dedicado todo su tiempo en la radio 📻 al #maltratodelamujer #violencia #acoso #burla #stopbullying Para ya y dedícate a brillar con tu luz propia, que nunca la has tenido, sin mencionar mi nombre..🖐🏾🚫