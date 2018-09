Modelo embarazada seleccionada por Rihanna para su marca, da a luz en el backstage

La Semana de la Moda en Nueva York ha traído momentos grandiosos para cada una de las firmas involucradas, pero nada se compara al momento vivido en el desfile de la marca de la cantante Rihanna, algo que difícilmente se borrara de la historia de la glamorosa semana de la moda, que suma ahora en sus episodios excéntricos, el momento en el que una modelo que estaba embarazada, rompió fuente y entró en labor de parto en el backstage donde se producía el desfile en vivo.

Pregnant Model Slick Woods Goes Into Labor At Rihanna's Fashion Show https://t.co/OCzk67VghM

Fue durante la noche del miércoles 12 de septiembre que se realizó el esperado desfile para 'Savage X Fenty' desde el corazón de Brooklyn, New York. Una de las seleccionadas para desfilar, era la modelo Slick Woods, con un avanzado estado de embarazo, la morena usó un revelador conjunto de lencería que no dejaba nada a la imaginación, algunos cortes laser que tapaban solo lo necesario.

Model Slick Woods Went Into Labor at the Savage X Fenty Fashion Show https://t.co/kVRzU4W15K pic.twitter.com/7N5ug6q09z

— Cosmopolitan (@Cosmopolitan) September 13, 2018