La revolucionaria llegada del Lifting Energético

Para que entendamos de qué se trata, hay que saber que el cuerpo físico está sostenido en energía. Energía que ha sido científicamente comprobada, escaneada, identificada, incluso mediante fotografías.

Y es en este campo donde trabaja la Sanación Pránica o Healty Pranic, una reestructuración terapéutica a nivel bioenergético de los pacientes. Lo que se realiza en términos simples, es identificar algunos bloqueos de energía que pueden estar presente en ciertos órganos o partes del cuerpo físico, que estén dificultando su buen funcionamiento.

El sanador pránico entonces limpia y es canalizador de energías puras que se vuelven a instalar en la parte afectada. Logrando en algunos casos incluso en la recuperación de una lesión, un resultado hasta 3 veces más rápido de lo normal.

Nueva Mujer 5 formas de aumentar el colágeno en tu piel para que luzca reluciente y sin arrugas Muchos hábitos pueden ayudarte a lucir una piel hidratada.

En el caso del lifting energético, lo que se logra es reactivar los procesos naturales de regeneración de la piel a nivel celular, procesos que por el paso del tiempo, el ambiente u otros, se habían enlentecido o detenido. Es como trabajar en la plantilla del cuerpo a nivel molecular modelando la energía transformando y rejuveneciendo el rostro.

Hablemos con Jorge Fuentes, único sanador pránico en Chile autorizado para enseñar la técnica y Director de Pranavida, para que nos explique en qué consiste esta revolucionaria técnica de embellecimiento.

¿Cómo aborda el lifting pránico las diferentes causas del envejecimiento?

Existen varias causas por las que el rostro adquiere una apariencia de vejez, la que se observa en el color, nivel de lozanía, líneas de expresión, tersura o tonicidad de la piel la cara.

La técnica de lifting pránico aborda cada una de estas causas de envejecimiento de manera energética. Se eliminan emociones y sentimientos negativos que se asocian a ciertas tensiones faciales que generan líneas de expresión alrededor de los ojos y en el entrecejo, al remover estás informaciones emocionales la musculatura adyacente se tonifica y rejuvenece reforzando muscularmente la zona.

Además, existen distintas capas en la piel que necesitan ser nutridas para estimular los mecanismos naturales de auto regeneración. En ese caso se trabaja en cada zona de la piel limpiando celularmente, con energías pránicas de colores, recuperando la lozanía perdida recuperando la luminosidad, tonificación y humectación propia de una piel joven.

¿Es verdad que podemos rejuvenecer hasta 10 años?

En general de 8 a 12 sesiones de lifting pránico pueden mejorar la apariencia rejuveneciendo aproximadamente unos 10 años. Este tratamiento implica un enfoque holístico en el que junto a las temáticas directas en el rostro se realiza una profunda liberación emocional de las principales temáticas asociadas al envejecimiento, y a una baja autoestima. Todo el tratamiento es realizado con el uso de cristales de cuarzo consagrados de manera especial para lograr los mejores resultados.

¿Dónde y quiénes son los certificados para realizar este proceso?

Si bien la aplicación de sanación pranica y en este caso de lifting pranico no reviste riesgos de ninguna naturaleza, para obtener resultados reales es apropiado recibir terapia de alumnos certificados por el Institute for Inner Studies inc, institución que dejó su creador el maestro Choa Kok Sui y que regula las enseñanzas de Pranic Healing ( Sanación Pránica ) en más de 100 países en el mundo.

Nueva Mujer ¡Dale luz a tu rostro! Los iluminadores dan vitalidad a tu maquillaje Dan vitalidad, forma y frescura a nuestro rostro. En polvo, líquido o crema, el rosa y el dorado dan la bienvenida a la primavera. ¡Tu arma beauty!

En Chile existe el centro PRANAVIDA institución que ha entrenado a miles de graduados en los distintos niveles de sanación pránica en más de 15 años y que tiene un staff de egresados del diplomado en sanacion pránica en el hospital San Borja Arriaran con vasta experiencia en el área de atención de pacientes para lograr los resultados más rápidos y efectivos con profesionales del área de la salud y terapeutas profesionales a cargo de las terapias.

¿Cada cuánto tiempo se realiza el lifting pránico?

Cada sesión dura alrededor de 60 minutos y un tratamiento completo puede necesitar alrededor de 8 sesiones. En este caso se recomienda al menos 4 sesiones 2 veces por semana para observar notables resultados.

Más info en www.pranavida.cl

Te recomendamos