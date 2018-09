El influencer 'Lusito Comunica' llegó a Ecuador para compartir sus aventuras

View this post on Instagram

Ahora que me he rasurado me doy cuenta de lo prominente que ya era mi barba 🧔🏻 Estoy portando con mucho estilo una playera de Bvochido y adornando mi chamarra con un pin de la chidez. Compra los tuyos hoy mismo! Enlace a la tienda de Rey Palomo en mi perfil 🕊