Uñas inspiradas en villanas de Disney, la tendencia que sacará tu lado malvado

La Semana de la moda en Nueva York ha traído los mejores looks de la temporada dentro y fuera de las pasarelas, sin embargo el elemento que más ha captado nuestra atención no tiene nada que ver con las prendas, son las uñas de la pasarela de The Blonds inspiradas en las villanas de Disney.

Esta marca neoyorkina demostró el poder de estos personajes usando su estética como inspiración y demostrando que la belleza también se encuentra en la rebeldía, después de todo son estas villanas quienes desafiaban las reglas y no temían mostrar su poder para obtener lo que querían, sin ellas no existirían los cuentos de hadas.

Los diseños fueron realizados por los expertos en uñas CND, y fueron tan elaborados que los artistas tardaron 300 horas en terminarlos, pero todo el tiempo invertido valió la pena, el resultado fue tan bueno que ahora no podemos esperar para replicarlos.

Inspirados en Úrsula, Cruella Devil, La Reina Roja, Maléfica y más, el diseño de uñas acompañó a la colección que también estuvo inspirada en las villanas de los cuentos de hadas, con vestidos entallados y coronas negras, la marca reinterpretó la icónica indumentaria de las villanas.

