6 recomendaciones para no cometer errores imperdonables con la ropa interior

La ropa interior es un tesoro para las mujeres aunque sea una prenda que no todos ven, su estilo es un símbolo de seducción que impregna parte de la personalidad de la mujer.

“La ropa interior nos da seguridad, nos hace sentir bien sí suena irónico, pues pararse frente al espejo con solo dos piezas es todo un reto para muchas pero si esas piezas son las correctas entonces sentimos que poseemos una especie de arma secreta. Usar una prenda que te gusta y con la que te sientes cómoda se convierte en un verdadero placer, puede que nadie te vea, pero el simple hecho de saber que lo llevamos nos da “ése algo” especial que solo las chicas conocemos”, precisa Ana Sofía, asesora de modas (@queconque).

La asesora de modas te presenta 6 recomendaciones para no cometer errores imperdonables a la hora de combinar la ropa interior:

Bra straless

En época de calor no hay nada más cómodo que usar blusas sin mangas o te tirantes, para éstos casos lo mejor es usar un bra strapless, pero si por algo no te sientes cómoda entonces intenta que los tirantes sean del mismo color que la blusa, así se mimetizarán y no se verá mal.

Bra color piel

El encaje es un tema al que pocas nos podemos resistir, si tu blusa es de encaje lo mejor es utilizar un bra liso color piel, no uses otros colores ni bra con estampados o más encaje porque entonces resaltaría la lencería por encima de la blusa y si tu blusa es de encaje ésta debe ser la protagonista.

Bra nude

En el tema de las blusas blancas debes usar un bra color nude con cualquier otro se transparentará y no se verá ni chic, ni cool, ni con estilo, por el contrario, corres el riesgo de verte descuidada y en ocasiones incluso vulgar.

Bra oscuro

Por el contrario para las camisetas oscuras debes usar un bra negro, azul marino o un color igual o más oscuro que la blusa, a veces pensamos “nadie lo notará” pero créeme, por más grueso que sea el tejido de la blusa si el bra es blanco cualquier luz inapropiada lo hará evidente y como en el punto anterior lucirás descuidada.

Ropa interior clara

Hablando de pantalones cuando sean blancos o muy claros requieren ropa interior color piel, si los pantalones son ajustados asegúrate que no tengan costuras para que no se marquen.

Ropa interior oscura

Para pantalones oscuros es la misma regla que blusas oscuras, cualquier color que no sea igual o más oscuro que el pantalón eventualmente se notará.

“Ahora ya sabes todos los trucos que necesitas para lucir ésos conjuntos de la mejor manera”, puntualizó la experta.

Te recomendamos el video: