¿Ya no sabe qué hacer con su pelo para lucir diferente?

Si está cansada de llevar el pelo siempre igual, no sabe que hacer con el cabello rebelde y siempre enredado, o no tiene tiempo de mantener una larga melena, quizás la respuesta está en las tijeras de su estilista. Si esta pensando en cambiar de look, debe considerar los distintos cortes de pelo y la forma adecuada de acentuar sus facciones con el color adecuado.

Y es que indudablemente el corte de cabello dice mucho de quien es, su esencia, su personalidad, sus gustos y hasta el estilo de vida que tiene. Es por eso que cuando vaya a cortarse el cabello debe pensar correctamente que look quiere proyectar.

Consultamos a dos expertos en corte y coloración, Lesley Jennison de Schwarzkopf y Bruno DViana L'Oréal quienes con explicaron las tendencias más fuertes para lo que resta de este 2018.

Cortes:

BOB:

N o es secreto que este ha sido el corte del año, ya que muchas famosas ha decidido despedirse de su larga cabellera para darle paso al 'bob', la razón es que es muy fácil de llevar y peinar ya que por tratarse de cabello corto no tomará mucho tiempo.

N SHAG:

L os noventas están de vuelta y así lo demuestra esta tendencia de cabello que dará un giro al look de las más atrevidas. Este corte es considerado el peinado capeado por excelencia, con capas más cortas en la parte alta de la cabeza y más largas en medios. Ideal para rostros alargados.

L EXTRA LARGO:

N o solo el cabello se llevará corto esta temporada, pues las melenas súper largas también serán las de más estilo, la forma de llevarla será con ondas desenfadadas o muy lacio.

N PIXIE PUNK:

Es el favorito si de verse más joven se trata, quita años y es súper fácil de manejar. Lo puede llevar liso, con ondas, de medio lado o peinado hacia atrás con efecto mojado, usted escoge con cual se siente mejor. Los expertos recomendaros este corte para quienes tienen un rostro ovalado o alargado.

Es el favorito si de verse más joven se trata, quita años y es súper fácil de manejar. Lo puede llevar liso, con ondas, de medio lado o peinado hacia atrás con efecto mojado, usted escoge con cual se siente mejor. Los expertos recomendaros este corte para quienes tienen un rostro ovalado o alargado.

Desde los 70’s y 90’s regresa este corte medio que parece ser la evolución del bob para este año. Es un corte medio, desordenado da un look fresco y juvenil. El éxito está en la textura que se genera con capas largas y acompañado de ondas suaves. Y si tiene el pelo ondulado o crespo el flequillo al natural va a quedar perfecto. Recomendado para rostros alargados o cuadrados.

Desde los 70's y 90's regresa este corte medio que parece ser la evolución del bob para este año. Es un corte medio, desordenado da un look fresco y juvenil. El éxito está en la textura que se genera con capas largas y acompañado de ondas suaves. Y si tiene el pelo ondulado o crespo el flequillo al natural va a quedar perfecto. Recomendado para rostros alargados o cuadrados.

Su largo está entre la clavícula y el nacimiento de busto. Si tiene el pelo largo y quiere un cambio, este corte es el más adecuado, además le ayudará a verte más sofisticada y moderna. Ideal para rostro ovalado, extendido, diamante, cuadrado o triángulo invertido.

Color:

RANDOM REBEL:

Esta tendencia aborda el individualismo extremo, donde los colores intensos y los tonos contrastantes se toman el protagonismo y los resultados son efectos ópticos en tonos coral y púrpura. Ideal para quienes quieren llevar un look más corto, exhibiendo texturas extremas, flecos rotos y acabados con plumas, perfectos para crear la ilusión de movimiento en cabellos con colores llamativos. Esos rebeldes extrovertidos encontrarán una explosión de color llena de contrastes electrizantes que sin duda marcarán la diferencia. Katy Perry, Lady Gaga y Miley Cirus son ejemplos claros de esta tendencia. COLORACIONES METÁLICAS:

Un verdadero homenaje a los matices glamurosos de Hollywood y a esas sirenas plateadas con ondas largas y definidas. El nuevo Shimmer combina el suave e iridiscente color perla brillante con cabellos de longitud media y larga. REAL ME:

Esta tendencia se trata de revelar y celebrar el "yo real" conceptualizando la belleza en un marco más moderno; canalizando una frescura natural en todos los tonos nude, el resultado es una combinación perfecta de tonos oscuros y claros para enmarcar la cara. Adecuada para cabellos más largos, esta tendencia resalta formas naturales con un mínimo detalle de modernidad. Ideal para esas personas que se consideran clásicas, y quieren lograr un look excesivamente natural. BEYOND BORDERS:

El color toma un papel multidimensional entre páneles de reflejos contrastantes que crean la apariencia de un look iluminado. Perfecta para cabellos con textura, se trata de llevar los rizos y ondas naturales al límite con una sensación de ‘desorden’ a propósito. Ideal para esos románticos que están en una búsqueda constante de autenticidad. FRENCH BROWN:

Continúa siendo una de las más populares esta temporada, y no es de extrañar, pues es el color indicado para acompañar al también hairstyle de la temporada: el súper chic French Girl Hair. Este es un tono de marrón intenso y profundo, que sienta bien a prácticamente todos los tonos de piel. BGINGERBREAD LATTE HAIR:

Inspirado en las tonalidades de ingredientes como la canela, el jengibre y el cream soda. Esta combinación de colores es ideal para castañas que buscan crear contrastes o para rubias oscuras que buscan oscurecer aún más el cabello.