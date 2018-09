Está de moda combinar el maquillaje de los ojos con el color de tu vestido

Aunque te parezca una locura, una tendencia ha venido tomando espacio en los últimos meses, se trata de combinar el maquillaje de ojos, con el color del vestido. Esta moda además de facilitar el dilema de elegir el tono con el que embellecer la mirada, aporta unidad al look en forma de monocromía.

Otra ventaja de utilizar esta tendencia es que te da la oportunidad de adaptarte a momentos casuales o eventos de etiqueta lo que lo convierte en un resorte ideal para darle un toque especial a la mirada tanto para el trabajo como para una gran fiesta.

Algo que de seguro te gustará saber es que aquí no existe color malo o bueno, todos entran, la única premisa consiste en que éste sea el mismo que la prenda de ropa elegida para la ocasión.

La técnica

Los mejer la técnica es la libertad absoluta, la tendencia es la ola monocromática ya sea con un dramático ahumado o a través de una sola pasada de vibrante color, solo esa es la clave del éxito.

La única recomendación consiste en no olvidar la máscara de pestañas para que la forma de los ojos no se desdibuje al rodearla de tanta información cromática. Se debe aplicar tanto arriba como debajo si la sombra cubre ambos párpados o reservarla excusivamente a las pestañas superiores según el look.

También puedes aplicar para un poco más de definición, el eyeliner negro y de esta forma enmarcar por completo el ojo y el color del pigmento en contraste con el negro.

