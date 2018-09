Cabello lacio sin calor: las mejores técnicas alaciantes que debes probar

Alaciar nuestro cabello usualmente incluye dañarlo de alguna forma con secadoras y planchas para cabello, pero antes de pensar en aplicar calor a tu cabello todos los días, puedes elegir alguna de estas técnicas que te darán un cabello lacio sin dañar tu cabello.

Shampoo y acondicionador

Para comenzar, debes usar un shampoo y acondicionador especiales para cabello lacio y procurar cepillarlo desde que está húmedo hasta que esté seco.

Keratina

La keratina es el producto para alaciar el cabello más popular, entre los beneficios que tiene están los nutrientes que da al cabello y su tiempo de duración, además de que se obtienen mejores resultados entre más veces se haga.

Toca

Toca, es una técnica en la cual se alacia el cabello de sin calor ni productos, se espera a que el cabello este seco y dividirlo en secciones que se envuelven al rededor de la cabeza, sujetándolos con pasadores, esto se mantiene durante toda la noche y al día siguiente se suelta el cabello quedando completamente lacio.

Aire frío

Si quieres secar tu cabello para hacerlo lacio y no tienes tiempo para dejarlo secar de manera natural, puedes poner tu secadora en modo "frío" y usar tu cepillo para alaciarlo al mismo tiempo, esto no lo dañará ya que no se está aplicando calor.

