Yasmín Rebolledo revela cuál es el consejo de belleza natural que usa para lucir bien

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

En el colegio siempre me encontré chica, apenas entré a la universidad no me sacaba los tacos de mínimo diez centímetros. Luego de la incomodidad a la que me sometía, decidí que era una tontera no poder bajarme de los zancos. Me compré unas Converse que tanto soñaba, y me encantó como me vi. Ahora sufro si me tengo que poner un taco nuevamente (ría). Amo mi clóset lleno de zapatillas que por tantos años evadí.

¿Qué desayunas normalmente?

Huevo “tipo frito” con pan rápido de avena. El huevo lo preparo de una manera que parece frito, pero no tiene una gota de aceite. Y el pan rápido es una receta que en sólo cinco minutos tienes un pan con súper ingredientes y fresco.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Huevos, son tan versátiles, ricos, fáciles de preparar y con tantos nutrientes.

Actividad deportiva favorita

Ir al gimnasio, ahí me desconecto y boto todas las malas vibras. Hago diferentes actividades que cambian según mis objetivos.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Al final de la ducha, un minuto de agua fría. Es un golpe que revitaliza. Además, hidratarse y, si uno puede, una siesta de 25 minutos. Impresionante cómo te carga las pilas.

Te puede interesar:

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Todos los días en la ducha ocupo un gel de limpieza facial, luego me aplico un tónico, un sérum, crema de ojos y otra crema para piel grasa en la cara. Parto con una base fijadora y después me aplico un tapa ojeras, la base, un polvo traslúcido opaco que controla la grasitud y da un poquito de brillo. Luego viene el polvo bronceador, me delineo los ojos, me aplico la máscara, un poco de rubor en las mejillas y después me pinto los labios. Termino con un fijador para que me dure todo el día.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Hace un tiempo empecé a lavarme día por medio y mejoró mucho. Además, cada cierto tiempo, me hago botox capilar. Cambié de tener el pelo un poco aleonado y no tan lindo, a uno súper brillante y bonito.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Cuando comes saludable y equilibrado se nota en todas partes: tu cara, tus manos, tu postura, en general en todo el cuero. Otro consejo es sonreír. La gente feliz se ve más linda.

¿Secreto de belleza heredado?

De toda la vida vi a mi mamá encresparse las pestañas con una cuchara. Pero además de ser súper útil en esta labor, sirve para reducir ojeras y bolsas. Como somos familia árabe, las ojeras son parte de nosotras. Una técnica buenísima es dejar una cuchara en el congelador y aplicar 30 segundos por ojo al despertarse. También sirve para los poros dilatados, cuando uno se masajea con el reverso de la cuchara. Para eso no es necesario que esté fría.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes no siempre me desmaquillaba de noche, ahora que lo hago todas las noches dejo que la piel respire y el cambio es súper notorio.

Te recomendamos: