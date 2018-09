Angie Taddei y su trabajo para empoderar a la mujer en 'Cámbiame el look'

La imagen personal generalmente será considerada una de las cartas de presentación hacia los demás, eso es porque una primera impresión impacta y es recordada. Por ello, es importate cuidarla y hacer que vaya en consonancia con la esencia de cada quién. Angie Taddei la reconocida conductora de televisión de 36 años, se encarga de eso.



Taddei alcanzó la fama primero como cantante y ahora como presentadora del famoso programa Cámbiame el look, transmitido por E! Entertainment. Allí ella es la encargada de mostrarnos cómo un cambio de ropa y un paso por el salón de belleza son dos armas capaces de empoderar a una mujer.

Ahora desde este mes llegó nuevamente a la pantalla chica con la tercera temporada del programa, donde víctimas de la moda son nominadas por amigos o familiares cercanos para recibir un cambio total de imagen, incluyendo una guía especializada sobre cuál es el estilo que más les favorece y cómo mantenerlo a futuro.

En entrevista con Publimetro-Nueva Mujer, nos reveló más detalles sobre el programa y su trabajo como asesora.

¿Cree que el cambio de look ayuda al autoestima y seguridad en las personas?

Definitivamente, para mí ver a una mujer que se está probando las colecciones, que camina con la frente en alto, es como pensar "¿qué pasó?, venías aplastada hecha un desastre y ahora te probaste un vestido en donde se ve tu silueta, con el que ya tienes más luz " , eso precisamente deja ver como con una sola prenda y unos tacones, logran que la imagen de alguien puede cambiar.

Así como dicen popularmente, si se ve bonita, se siente bonita. Entonces sí, creo definitivamente que la imagen importa para ti antes que para los demás, que ayuda a levantar el autoestima y que da mucha seguridad.

¿El programa es una forma de empoderar a las mujeres?

Estoy segura que sí, me siento muy honrada de poder tocar las vidas de las participantrs, que me dejen entrar en sus intimidad. Yo pienso que cuando una mujer tiene un problema de este tipo (imagen personal) es algo que se tiene que hablar, buscar apoyo y aconsejarnos, nosotras mismas somos parte del cambio.

¿Qué es lo que más disfruta de hacer este programa?

Las historias, esos momentos difíciles y fuertes, saber que estoy ahí para ayudarle a entender a cualquier mujer que puede lograr lo que desee y que yo simplemente la ayudo con una herramienta que es la moda, y de ahí va a lograr tanta seguridad que puede decir que se va a comer el mundo.

Disfruto conocer esas mujeres que sufren por su imagen porque siento que las ayudo a encaminar su futuro.

¿Qué sorpresas traerá esta temporada?

Hicimos algunos cambios, para empezar en el equipo de belleza y moda trabajamos con algunas bloggeras, youtubers, como Dani Reyes, PauTips, la actriz Carmen Aub de "El Señor de los Cielos", también invitamos a una modelo curvy para que nos ayude a entender otras visiones de la moda, de los cuerpos y de la belleza, esto porque considero que tenemos que entender que todas somos bonitas, aunque no entremos en el mismo molde.

Por otro lado, también tenemos invitados especiales, vienen las integrantes del grupo musical JNS que está increíble, serán cómplices en un caso muy especial, traerán toda su alegría y buena vibra.

¿Como se aseguran que las participantes sigan las recomendaciones después del cambio de look?

Precisamente ese es un punto importante en el que hemos estado trabajando, es difícil pero no es imposible, antes se enviaban fotos con la producción, pero ahora yo envío un video y les pregunto si hicieron el trabajo, y ellas me envían fotos y material en sí. Como esto no se puede mostrar en televisión pues sería complejo, sí lo queremos comenzar a subir a nuestras redes sociales.

Háblenos de su experiencia en el campo de la moda.

Yo soy comunicadora y las experiencias de todo me han enseñado, creo que la experiencia de tantos años en el mundo de la televisión me han ayudado a aprender, y también la experiencia de cometer errores. He conocido en este campo a muchos estilistas y maquilladores.

Además, confieso que un tiempo en donde estaba sin trabajo comencé a cambiarles los clósets a mis amigas, amigas de mis amigas y así. Y con la ayuda del equipo que tengo, me entregan tips de moda a nivel mundial y así puedo ayudar más.

¿Díganos consejos básicos de moda?

Con mi experiencia me he dado cuenta que no hay regla que no se pueda romper, no hay cuerpo que no deba probarse alguna prenda solo porque la gente dice que no. El consejo más importante es saber qué quieres decir, qué quieres comunicar, saber qué es lo que quieres, con eso ya sabes a dónde vas a llegar.

Segundo, probar hasta el cansancio, aunque la revista de moda diga que eso no se le va a ver bien, ¿qué cree?, la revista no la conoce, no conoce sus medidas, y probablemente hasta sí se vea bien, así que es esencial animarse a romper las reglas.

¿Cuáles son las prendas básicas que no pueden faltar en un clóset?

Los “must” mío, no necesariamente son los de otras, pero los que nunca están de más son:

El vestido negro.

Vestido blanco.

Vestido rojo.

Y un buen par de stilettos (tacones), y una buena chaqueta.

¿Cree que las ventas por internet ayudan a las mujeres a sentirse más cercanas para acceder a las prendas que muestran en programas como este?

Definitivamente, yo ahora que estoy full de trabajo, mucho de lo que uso lo compro por internet. Ya todo lo puedes encontrar en estas tiendas que están a nivel internacional. Así que se puede comprar sin problemas, lo importante es conocer la talla y revisar las medidas.

SOBRE EL PROGRAMA

Esta nueva temporada, de 16 episodios de una hora de duración, Los llevará a conocer historias inspiradoras, entretenidas, diferentes, pero, sobre todo, historias reales y de empoderamiento. Participantes que han enfrentado impactantes retos en la vida, incluyendo incapacidades, cambio de género, o abuso, y que de forma admirable comparten su historia con Angie, y se ponen en sus manos para someterse a un cambio de look que refleje sus valores y autenticidad, y que les permita transformar positivamente su actitud frente a estas situaciones y elevar su autoestima.

Gerard Cortéz, será nuevamente uno de los expertos de moda quien, junto a estilistas invitados tales como Dany Reyes, Gina Ortega, y Neiza Hernández, acompañará a Angie durante esta temporada para analizar el guardarropa de las participantes, y hacer recomendaciones a estas víctimas de la moda, con el fin de lograr cambios radicales.