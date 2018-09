Evita uñas quebradizas y escamadas con estos 5 consejos

Cuidar las uñas es velar porque estén fuertes, firmes y que le añadan a tus manos el plus perfecto para que luzcan fenomenal.

Para muchas mujeres, tener unas uñas saludables es una tarea tiránica, a veces una pesadilla.

Te presentamos 5 tips para que tengas una manicure perfecta y puedas mostrar con orgullo tus manos.

Evita el estrés

Es uno de los factores más determinantes en la descamación de las uñas. Una de las maneras para evitar el estrés es haciendo ejercicios de relajación o yoga. Verás los resultados reflejados en tus uñas.

Evita el contacto continuo con agua o productos químicos de limpieza

Si bien por el trabajo que realizas estas en constante contacto con agua y productos de limpieza, tus uñas acabarán resintiéndose. Se recomienda utilizar siempre guantes para no exponer directamente tus uñas con agentes que las puedan maltratar.

Deshidratación o mala nutrición

Beber mucha agua e hidratar internamente las uñas y cutículas ayudan de una manera asombrosa. Bebe al menos 8 vasos de agua al día y come muchos vegetales frescos que aporten vitaminas esenciales para su crecimiento. Sobre todo las que contengan vitaminas A y B.

No uses las uñas como herramientas

No son tijeras, no abren tapas, no quitan etiquetas, no limpian superficies. Para todo esto usa los utensilios adecuados. Las tareas cotidianas que se solucionan usando las uñas las van debilitando.

Manicure regularmente

Hacerse la manicura es una manera de mantener tus uñas más fuertes y sanas.

Te recomendamos el video: