El color de cabello que te hará lucir más joven

Antes de elegir el color de un tinte debes tomar en cuenta diferentes factores como el color de tu piel para hacer contraste, así como la textura de tu cabello para poder marcar correctamente tu rostro.

Para determinar el tono que mejor te conviene siempre piensa que debes dirigir la luz a tu cara, por ende no puedes usar un color que lo neutralice o reduzca del campo visual, colores muy marcados como negro muy oscuro o un tono de rojo muy fuerte podrían más bien acentuar tu edad y hacerte ver mayor.

Lo ideal son tonos como el rubio, castaño claro y chocolate para que el rostro brille, estos tonos le dan protagonismo a las facciones sin ser tan agresivos.

Degradar el cabello de una manera no tan agresiva como las mechas californianas también es un buen recurso ya que se opta por una apariencia más natural y menos invasiva, recuerda que tu cabello enmarca el rostro y lo ideal es que sea de una manera suave y no tan marcada para aspirar siempre a lo más orgánico posible, tampoco podemos tener la expectativa de quitarnos muchos años de encima, lo que sí podemos hacer es vernos acordes a nuestra edad. Recuerda que no existe mejor look que actitud positiva y una sonrisa espontánea.

Te recomendamos en video: