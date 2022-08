¡Inspírate! Estos son todos los estilos de cabello de Rihanna ? (Parte 2)

lPor Karen Hernández

A lo largo de su carrera, Además de poseer un gran talento para la música, Rihanna ha demostrado ser una chica dinámica y amante de la moda. Su actitud rebelde ha sido tema de conversación para todos, pero lo que más resalta son sus atrevidos estilos para vestir y arreglar su cabello.

Y es que nunca se sabe cómo aparecerá en su siguiente presentación: cabello corto, largo, de color rojo, con chicos, o con un mohawk platinado, ¡Rihanna lo ha hecho todo! (y lo que no, seguro será para la próxima vez que se suba al escenario o camine por una alfombra roja)

Julio 2007. Premios BET’ 106 & Park en Nueva York

Para Rihanna, el color negro siempre ha sido un favorito en su repertorio, ¡y le queda muy bien con ese flequillo! Un bob clásico con el toque moderno que sólo Rihanna puede darle. Hasta parece diosa egipcia con esas facciones tan bellas.

Mayo 2015. Gala de beneficiencia ‘China: Through The Looking Glass’ en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Los accesorios son un complemento que no puede faltar en sus cortes y peinados. Así lo memostró en una Gala de Beneficiencia del Museo Metropolitano de Nueva York, donde vistió con una hermosa capa amarilla con bordados florales dorados, y una cola tan larga que necesitaba de asistentes. Su corte de cabello para esta ocasión lució esoectacular por su tono anaranjado que combió con una tiara dorada con motivos chinos. Rihanna parecía una hermosa princesa sacada de alguna leyenda China.

Julio 2010. Tour Last Girl on Earth en el Mandalay Bay Events Center, en Las Vegas.

La cantante de Barbados es atrevida, por eso, el rojo también es un color muy recurrente y no sólo lo usó en esta ocasión, sino que también mostró un corte que dejaba ver un lado rapado y otro con un abundante copete.

Febrero 2013. Entrega #55 de los Grammy Awards em el Stapless Center.

Pero Rihanna también luce hermosa con un estilo más sencillo, sin cortes ni colores exóticos. Durante la entrega 55 de los Grammy Awards, la canante mostró un cabello largo y ondulado, con tono castaño claro que resaltó el brillo de su piel. Además, su vestido rojo y maquillaje simple, detonaron al máximo su sensualidad.

