Aprende paso a paso a resaltar tus labios con esta nueva tendencia

Si lo tuyo son las tendencias de maquillaje y resaltar tus labios como una parte muy sensual de la cara, te contamos que los tonos mate están de regreso y es que con este tipo de labiales tus labios se ven hermosos y elegantes. Así que no te pierdas este paso a paso para que logres esos labios mate que te harán lucir perfecta.

1. Lo primero que debes hacer antes de maquillarte es preparar tus labios, y no hay nada mejor para eso que exfoliarlos, así eliminas la piel muerta y tus labios lucirán humectados y lindos. Si no tienes un exfoliante suave a la mano, la forma más fácil de hacerlo es con un bálsamo labial y un pañuelo de papel. Aplica el bálsamo y sonríe para que tus labios se estiren, luego enrolla un pañuelo de papel en uno de tus dedos y frota; no olvides contar para la siguiente ocasión con un exfoliante especializado, vale la pena.

2. Posteriormente, un muy buen tip es aplicar corrector en toda la superficie de tus labios para que tu labial luzca de un color uniforme y perfecto. No importa si el color que deseas aplicarte es un rojo mate, un rosa, un nude o el color que prefieras, siempre aplica primero corrector antes de aplicar el tono elegido, pues de esta forma el color final será muy similar al del labial.

3. El uso de un delineador de labios es perfecto para enmarcar tu trabajo y que puedas maquillar tus labios con mayor facilidad; además, también te servirá para que tu aplicación de labial dure más. Debes tener cuidado de delinear tu boca con el mismo tono del labial que vas a aplicar o bien, puedes hacerlo con un tono muy similar.

Si has seguido estos tres pasos, tu labios estarán listos para aplicar el labial mate- Debes ser muy cuidadosa para que logres un trabajo limpio. Una vez que aplicaste el labial, marca tus labios en un pañuelo de papel y puedes darle un retoque extra para hacer un color más vibrante y que dure más tiempo.

Ahora que tienes estos tips puedes lograr que tu labial mate luzca y quede de manera uniforme, mantente en tendencia con la gran variedad de colores que nos ofrece el mercado formal en sus diversas marcas.

