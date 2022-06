Si no te animas a hacerte un tatuaje permanente, ¿por qué no probar con uno temporal? Desde hace un par de temporadas están en tendencia los tatuajes dorados, especialmente se llevan durante los meses cálidos, aunque no es una regla. En realidad son para cualquier ocasión, pues siempre brindan un toque de distinción.

A continuación te compartimos algunas opciones que podrías tomar en cuenta para complementar tus próximos looks.

DESCUBRE MÁS