Diseñadora lanza ropa con tela para limpiar: quién es, reacciones y cómo se defiende de las criticas

“De la moda, lo que te acomoda” es un dicho de las abuelas que hoy cobra toda la relevancia en México, pues no a todas las personas les favorece vestir las prendas y accesorios que proponen los diseñadores y sus firmas.

Como muestra de ello, recientemente se hizo viral, Cecilia Calderón Rangel, una diseñadora originaria de Guadalajara, quien desde años atrás comenzó a vestirse con textiles mexicanos de uso común para la limpieza de casa y así lograr diferenciarse de los demás.

Vestidos de jerga a más de 2 mil pesos mexicanos

La diseñadora lanzó su propia marca llamada “cecilia.mexico”, donde no solo ofrece faldas, sino que también cuenta con una amplia gama de confecciones como túnicas, vestidos, jumpers, tops, ropa para bebés y accesorios con detalles bordados.

La polémica de estas prendas inició al darse a conocer su costo y es que tienen un costo de al rededor de 2, 400 pesos mexicanos, o lo equivalente a 100 dólares americanos. Esto provocó la indignación de los internautas en redes sociales, convirtiendo a la marca en una blanco de fuertes criticas.

Críticas a los diseños de “cecilia.mexico”, la “jerga más cara de México”

Luego de viralizarse los diseños elaborados con jerga de Cecilia Calderón, los usuarios de redes sociales no dejaron de expresarse y manifestar su peculiar punto de vista mediante memes y fuertes comentarios.

Agosto 2021 | Agosto 2022 pic.twitter.com/D7QL3EQ3nS — @LuisValLe El que aceptaría la cárcel por Kim. (@LuisValLe_A) August 23, 2022

-🙂Buenas don Pepe, me da medio metro de jerga para trapear por favor.



-🫤No me ha llegado joven, anda muy escasa últimamente… pic.twitter.com/5WlME6YMSJ — @LuisValLe El que aceptaría la cárcel por Kim. (@LuisValLe_A) August 23, 2022

- “Falda tres cuartos” oyeron? “Falda tres cuartos” uh la la señor francés si como no...



- Cómo se dice entonces?



- La jerga del baño. pic.twitter.com/01VxKePBaq — Oso Tramposo (@oso_tramposo) August 23, 2022

Whitexicans compra Jerga en 18 mil pesos, es una "falda" ecofriendly artesanal de diseñador aleman. pic.twitter.com/ffEICtScLD — platano (@OriginalPlatano) August 23, 2022

Sabes que valió jerga cuando se comercializan estos trapitos por varios miles de pesos 😵‍💫 pic.twitter.com/duBVfzpGx7 — MadreSemestrosa (@MadreSemestrosa) August 24, 2022

¿Cómo se defiende la creadora de los haters?

El día de ayer la diseñadora de “cecilia.mexico” respondió a quienes la criticaron por sus diseños en jerga bajo el mensaje: “la creatividad es de pocos, bocas hay muchas”, luego de la oleada de burlas que recibió.

Entre los comentarios que los usuarios realizaron en este post en la cuenta de Instagram de su marca, se encuentran:

“Whitexicans descubren las jergas”; “Tooooda la vida le dí mal uso a mi trapo para baño woooooooe, gracias por abrirme los ojos”; “Estos whitexicans ya no saben que hacer”; “Ya se como justificar mi falta de creatividad, que gran frase!; “Ahorita agarro la jerga de mi casa y estaré a la moda”; “Que pena da ver esto, de verdad...”; “En el mercado de mi casa las venden para limpiar la cocina o lavar el carro”; “Wow esa edición exclusiva me las venden en $15 pesos”; “Y yo usándolas de trapeador para mi baño”; “faltó que le pusiera “organic””; “¿Creatividad?, ¿innovación?, ¿dónde?”; “Es que neta se lo creen, ya no saben que inventar y vender como “creativo”.

No es la única mexicana que ha hecho diseños con tela de jerga

Cecilia Calderón no ha sido ña única mexicana que ha empleado en la manufactura de sus prendas los textiles conocidos popularmente como jerga, ya que hace un par de años Temple de México lanzó una colección con esta tela, denominando como “moda sustentable y moda reciclada”.

Hay que recordar que el precio de esta tela usada comúnmente para la limpieza doméstica tiene un valor que oscila entre los 15 y los 50 pesos dependiendo su proporción; se puede encontrar en tiendas dedicadas a las telas, jarcerías, mercados o supermercados.