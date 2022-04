Joven sale de excursión con sus amigos y es abandonada en medio de la carretera

Una nueva historia similar a la de Debanhi Escobar surgió en una carretera de Actopan en Hidalgo cuando un grupo de amigos dejaron abandonada a una joven que los acompañaba en su aventura.

La mujer quedó en medio de la nada durante la madrugada pidiendo un ‘ride’ en busca de que alguien la llevara a su casa.

La violencia contra las mujeres suena cada vez más fuerte en el país y un nuevo caso surgió pero vivió para contarlo.

A diferencia de Debanhi, quien fue encontrada muerta recientemente, la chica de la que se desconoce el nombre tuvo suerte de ser encontrada por una bombera quien la socorrió de inmediato.

¿Qué fue lo que pasó?

La joven de 20 años y originaria de Tecámac, Estado de México, se confió de sus amigos al irse de excursión con ellos a las Grutas de Xoxafi, con lo que no contaba era con que la abandonaría a medio andar.

Según relataron algunos testigos, estaba totalmente desorientada y no dejaba de pedir auxilio a los automovilistas que pasaban por la carretera.

Rosa Brenda Cruz, bombera del municipio de Actopan en Hidalgo se percató de que alguien caminaba a las orillas de la carretera.

“Me encontraba de guardia cuando me percaté que una señorita de 20 años estaba solicitando ride afuera de la estación. Me acerqué a ella y le pregunté si la podía ayudar en algo. Me comentó que sus amigos la abandonaron”, contó.

Una vez visualizó a la mujer activó la alerta y la resguardó en la estación.

Luego de pedirle información sobre ella, comenzó a contactar a sus familiares.

“Ella se encontraba asustada. No presentaba algún indicio de haber ingerido alguna bebida embriagante o de estar bajo el influjo de alguna sustancia. Lo único que se comprobó fue que tenía bastante miedo por desconocer el lugar donde se encontraba”, fueron las palabras de Daniel Corona, Director de Bomberos en Actopan.

Luego de dos horas las autoridades informaron que la joven logró reunirse con sus familiares.