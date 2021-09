Diego Boneta es criticado por sus fans por copiar a Luis Miguel

Diego Boneta se encuentra disfrutando de los encantos de Francia junto a su novia Renata Notni y su familia, mientras vacacionan por el continente europeo.

El protagonista de ‘Luis Miguel, la serie’ fue elegido por la casa Moët & Chandon como uno de sus embajadores y se pudo ver visitando Épernay, la ciudad francesa situada en la región de Champagne.

El actor se alojó en el Château de Saran, una antigua propiedad francesa que en el siglo XVIII sirvió como pabellón para la familia Chandon; es conocida por su exótico viñedo y su exquisito champagne.

Rodeados de una hermosa decoración con flores de lavanda, grandes espejos, paredes tapizadas, posaron para las fotografías y se deleitaron con un suculento almuerzo compuesto por bizcochos, fruta y té.

Con varios cambios de looks el mexicano presumió su recorrido francés en sus redes sociales, sin embargo, sus fans criticaron su forma de posar al considerar que se quedó atrapado en el personaje de Luis Miguel.

View this post on Instagram

Sin embargo, algunos seguidores salieron en su defensa y demostraron que no está mal haber tomado algunas de sus facetas.

“Yo pienso que parte de la personalidad encantadora de LM se le quedó impregnada y eso lo hace muy atractivo, siendo fan del Sol eso no me molesta, al contrario. Antes de la serie era solo un actor más, ahora se le ve elegancia, actitud, no sé, algo especial…”, “Para mí es un excelente actor y me encanta que triunfe”, “Si luce o no como Luismi que importa es su vida y la está disfrutando”, apoyaron.