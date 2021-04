‘Gotita de amor’, estrella infantil, reapareció luego de 22 años y explicó su ausencia en la televisión

Andrea Lagunes, la recordada Chabelita de ‘Gotita de amor’ apareció luego de 22 años de ausencia en las pantallas.

La actriz que se quedó en los corazones de los televidentes con su impecable y conmovedora actuación, no tuvo la misma suerte dentro del mundo de la actuación como otras actrices de la talla de: Belinda, Danna Paola y Daniela Lujan.

Lagunes decidió contar lo difícil que ha sido figurar en las producciones debido a su físico, pues al siempre aparentar una edad menor a la que tiene.

“Me han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy. Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita”, contó.

Andrea formó parte también del elenco de “Carita de ángel” y “Vivan los niños”, siendo este último el final de sus personajes estelares en la TV.

A través de un vídeo colgado en el canal de YouTube de Tlnovelas mencionó que ya no sabe si le afecta o le favorece aparentar ser de menor edad, pues en la vida diaria le han pedido incluso identificación para corroborar su edad.

De ‘Gotita de amor’ a La Rosa de Guadalupe

Los personajes de gran renombre quedaron en su niñez, a pesar de los continuos castings a los que ha asistido.

En los últimos años se le ha podido ver en algunos episodios de “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Durante 2019 trabajó en la serie “Esta historia suena”, junto a María José y Jan Carlo Bautista.

La actuación es una de sus grandes pasiones por lo que no se ha mantenido alejada del todo y ha optado por incursionar en el teatro con “Ricitos de oro” y “El mago de Oz”.

Sobre su personaje en ‘Gotita de amor’ aseguró que lo recuerda con mucho amor y como una gran experiencia en su vida.

“Marcó algo en mi vida maravilloso; hay un antes y un después de haber estado en Gotita de amor” (…) Me encanta actuar, es algo que nunca, nunca voy a dejar”, resaltó.