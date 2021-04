Anahí disfruta de sus 9 años de casada

Anahí celebró el amor el pasado 25 de abril fecha en la que contrajo matrimonio hace nueve años con Manuel Velasco, y se convirtió en un día especial para su familia.

La pareja encaminó su amor en 2012 y tres años después en 2015, se juraron amor eterno en Chiapas, México. La cantante le dedicó un emotivo mensaje a su esposo en sus redes sociales.

“Hoy hace 9 años decidimos construir una vida juntos. Gracias por regalarme lo más bonito que tengo! Tú y nuestros bebés son mi mayor bendición. Feliz aniversario”, escribió en Instagram.

Mia Colucci, como es recordada por su personaje en RBD también hizo publico su aniversario en Twitter.

“Hoy hace 9 años decidimos construir una vida juntos. Y el mismo día hace 6 años nos casamos”, escribió Anahí en su cuenta de Twitter. “@VelascoM_, tú y nuestros bebés son lo mejor y lo más hermoso que tengo en esta vida. ¡¡Feliz aniversario!!”, tuiteó.

La actriz recibió cientos de felicitaciones por parte de sus fanáticos en las redes sociales, además, de su cuñado Jorge D´Alessio, quien posteó “¡Los amo! Feliz aniversario, ¡son lo máximo!”.

Anahí enfrentó el COVID-19 con su familia

Hace unos meses la actriz tuvo que enfrentar algunos problemas de salud junto a su familia al terminar contagiados de COVID-19 durante el concierto que ofreció junto a Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez el pasado 26 de diciembre.

“Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes y cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagie”, expresó.

Anahí se mantuvo asintomática pero su esposo si presentó algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dificultades para respirar.

La familia Velasco Puente tuvo a su primer hijo en enero de 2017, a quien llamaron como el miembro del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Puente y el año pasado le dieron la bienvenida a su segundo hijo de nombre Emiliano.