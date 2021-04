Danilo Carrera se reencuentra con hijo de Michelle Renaud y explota de emoción

Danilo Carrera vivió un enternecedor momento junto a Marcelo, hijo de su ex pareja Michelle Renaud, a quien no veía luego de su separación con la actriz.

El momento fue capturado por Michelle quien grabó como su hijo corría a los brazos del actor con mucha alegría para abrazarlo, mostrando lo mucho que lo extraña.

“Nada más amoroso que los niños”, escribió en la publicación de Instagram.

EL audiovisual enterneció a sus seguidores quienes quedaron conmovidos por la reacción del pequeño. El post alcanzó cientos de “me gusta” y comentarios.

La pareja se mantuvo junta desde el 2019 pero fue a inicios de este 2021 cuando pusieron punto final a su relación, sin embargo, mantienen una linda relación y quedó demostrado este fin de semana cuando se reunieron para ver juntos el final de la telenovela “Quererlo todo” donde ambos protagonizaron juntos.

Danilo Carrera aclara rumores de infidelidad

El ecuatoriano estuvo envuelto en un rumor sobre un supuesto romance con la Miss Ecuador 2021 Valeria Gutiérrez tras su ruptura con Renaud.

La periodista Martha Figueroa comentó durante el programa “Con permiso” que el galán de telenovelas ha estado paseando por Miami con la modelo.

Durante una entrevista en los Latin American Music Awards decidió ponerle fin a las habladurías.

Danilo se mostró bastante molesto ante la pregunta realizada y pidió a los periodistas hacer bien su trabajo.

“Dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, dicen que tengo una relación, es mentira. Pueden hablar de mí lo que quieran pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo. Ahí si voy a tener que decirles que tienen que parar y tiene que hacer bien su trabajo. Hagan bien su trabajo y no inventen cosas que hacen daño a la gente que quiero”, aclaró.