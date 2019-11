El tierno mensaje con el que Biby Gaytán felicitó a su hija en su cumpleaños número 20

View this post on Instagram

Hoy hace 20 años llegaste a nuestras vidas para llenarlas de amor y no ha pasado un solo día en que no le dé gracias a Dios por la dicha tan grande de verte crecer y ser testigo de la hermosa mujer en la que te has convertido!!! Felicidades mi vida!!! Gracias por ser ese ser humano tan maravilloso que eres!!! 🥰🥰🥰🥰🎉🎉🎉🎉💝💝💝💝🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎁🎁🎁🎁🎁🎁