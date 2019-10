Obra Los cuentos de la Catrina  recordará la importancia del Día de Muertos

La Catrina es uno de los símbolos más importantes para los mexicanos en el Día de Muertos. Fueron José Guadalupe Posada y Diego Rivera fueron los artistas que crearon a La Calavera Garbancera que hoy es un emblemático símbolo de esta tradicional celebración.

La actriz Jimena Parés le dará vida a la Catrina en una obra que busca recordar esta tradición en la obra Los Cuentos de la Catrina.

Esta obra se centra en la historia de una familia que olvido la verdadera perspectiva del Día de Muertos debido a que los padres están demasiado enfocados en la cotidianidad y sus preocupaciones, mientras que sus hijos esperan con ansias la llegada de los muertos.

La historia resaltará los valores del Día de Muertos

“Los papás ya no los pelan. Por ejemplo, la mamá está cansada porque la adultez le pegó, no se acuerda de lo feliz que es estar con sus hijos, sólo piensa en consentirse; entonces, La Catrina llega, porque es importante que como familia se recuperen y se disfruten diario, que puedan generar recuerdos para cuando ya no estén”, explicó la actriz que protagonizará la obra, según reseñó el portal Reporte Indigo.

Es así como la Catrina se encargará de recordarle a esta familia esta celebración, revelando el misterio que esconden las calaveritas literarias.

