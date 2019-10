"¿Quién es la máscara?": Patricia Manterola era la famosa detrás de Lechuza

View this post on Instagram

Lechuza fue el penúltimo personaje en ser desenmascarado ¡pero a los corazones de sus fans llegó en primero! 💖 Su misterioso vuelo nos tuvo hipnotizados durante ocho semanas, y la vamos a extrañar. ¡Gracias, Lechuza! #LechuzaEs @patriciamanterola 🙌🤩 ¿#QuiénEsLaMáscara ?