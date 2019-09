El padre de Alejandra Guzmán arremete contra Frida Sofía: “Está desbocada”

Ahora es Enrique Guzmán quien se suma a la polémica que viven su hija, Alejandra Guzmán, y su nieta, Frida Sofía, desde hace meses. El famoso cantante reprochó el comportamiento de Frida Sofía y afirmó que le retira todo su apoyo mientras no recapacite y deje de insultar a su madre.

Las declaraciones de Enrique Guzmán fueron ofrecidas durante el programa Sale el Sol, donde no se guardó nada de todo lo que siente a partir del conflicto de madre e hija.

“Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven”, afirmó. El rockero cree que su nieta “está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años”.

La paciencia de Enrique Guzmán se terminó cuando Frida Sofía afirmó que prefirió abortar antes de hacer abuela a su madre.

“Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo. No creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, reconoció.