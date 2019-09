Eugenio Derbez y su familia serán los 'Kardashian mexicanos' gracias al proyecto que están por lanzar

Eugenio Derbez tiene cuatro hijos, cada uno es producto de una relación diferente. A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo es la relación del actor y comediante con ellos, lo bien que se llevan, las burlas y el apoyo que se dan en todo momento.

Cuando inició 2019 vimos que la familia se tomó un mes para un hacer un viaje en familia, mismo que tomaron como un reto pues se alejaron de las redes sociales y se dedicaron tiempo de calidad. Ahora, a través de los programas Hoy y Despierta América, dieron a conocer que ese viaje inspiró un reality.

De viaje con los Derbez

El reality show se estrenará el 18 de octubre, será un programa en el que veremos el día a día de Eugenio, sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, su yerno, Mauricio Ochmann y su nieta, Kailani Ochmann en un viaje por Marruecos.

A través de una entrevista narraron lo difícil que fue ese mes. Si bien señalaron amarse profundamente, cada uno estaba librando batallas personales, por lo que no veremos a una familia falsa, sino a una común y corriente; peleas, gritos y mucho amor.

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida, de los peores de mi vida, porque no me sentía bien emocionalmente. No lo digo por ustedes, los amo, pero yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante", declaró Aislinn como un adelanto de lo que veremos.