Zague protagoniza otro desnudo que se viraliza en las redes sociales

A poco más de un año del escándalo que le costó su matrimonio, el ex futbolista Luis Roberto Alves, conocido como Zague, protagoniza otro desnudo que se hizo viral en las redes sociales. La fotografía fue tomada por el ahora conductor de televisión, en lo que parece un vestidor, mientras se veía en un espejo.

Esta nueva filtración desató una tormenta en las redes. Algunos usuarios lo tomaron con bastante humor y otros criticaron a Zague por haber cometido el mismo “error”. El año pasado salió a la luz pública un video sexual, que le envío a otra mujer que no era su esposa, la periodista Paola Rojas.

Un selfie polémico

Tras viralizarse la foto de Zague, no faltaron los meses y burlas sobre lo ocurrido. Varios memes circularon por Twiter, donde no perdieron la oportunidad para recordar la famosa frase del ex jugador en su primer escándalo: “Impresionanti”.

Silencio

Aunque Zague se hizo tendencia por esta nueva filtración de su “pack”, hasta ahora el conductor de TV Azteca se ha mantenido en silencio. Tal y como lo hizo hace un año, cuando estaba por iniciar el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y estalló el primer escándalo.

En ese momento, tanto Luis Roberto Alves como Paola Rojas fueron muy cautos y discretos para manejar la incómoda situación, que finalmente los llevó al divorcio. Recientemente, Rojas comentó que tomó esa actitud para cuidar a sus hijos, quienes no entendían lo que pasaba.

