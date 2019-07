Ángela Aguilar le hace la competencia a Lady Gaga tras interpretar una de sus canciones

View this post on Instagram

GRAMMY and @LatinGRAMMYs nominee @Angela_Aguilar_ performs a riveting cover of @LadyGaga and #BradleyCooper's GRAMMY-winning song "Shallow." Watch the full performance in our Story. 🎶 ———————————————————- Nominada al GRAMMY and Latin GRAMMY Angela Aguilar interpreta la canción "Shallow" de #LadyGaga y BradleyCooper. Ve nuestro Story para el video completo. 🎶